Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

Экспорт является основным источником поступлений валюты в страну, оставив на втором месте денежные переводы молдавских граждан, которые работают за границей.

По данным официальной статистики, в первом квартале 2019 года экспорт Молдовы покрывал только 54 процента ​​стоимости импорта, но ситуация явно лучше, чем пять лет назад, когда экспорт покрывал только около трети импорта. Смотрите в инфографике Sputnik Молдова основные источники поступления валюты в Молдову.

Если раньше национальная экономика зависела исключительно от валютных переводов граждан за границу, то сейчас эта ситуация меняется. С точки зрения торгового баланса мы можем говорить об определенном подъеме.

В январе-марте 2019 года Республика Молдова экспортировала товаров на сумму 733 миллиона долларов, что на 8 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK