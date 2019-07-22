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Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

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Валютные поступления в Молдову за май 2019
© Sputnik / Moldova

Экспорт является основным источником поступлений валюты в страну, оставив на втором месте денежные переводы молдавских граждан, которые работают за границей.

По данным официальной статистики, в первом квартале 2019 года экспорт Молдовы покрывал только 54 процента ​​стоимости импорта, но ситуация явно лучше, чем пять лет назад, когда экспорт покрывал только около трети импорта. Смотрите в инфографике Sputnik Молдова основные источники поступления валюты в Молдову.

Если раньше национальная экономика зависела исключительно от валютных переводов граждан за границу, то сейчас эта ситуация меняется. С точки зрения торгового баланса мы можем говорить об определенном подъеме.

В январе-марте 2019 года Республика Молдова экспортировала товаров на сумму 733 миллиона долларов, что на 8 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году.

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Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

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