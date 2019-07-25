Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

Учебный год 2019-2020 в Молдове разделен на два семестра. Первое полугодие начинается со 2 сентября и заканчивается 24 декабря, а второе - с 9 января по 29 мая 2020-го.
Продолжительность обучения в начальных классах составит 33 недели, а для учеников гимназического и лицейского цикла - 35 недель. Исключение лишь для учащихся 9 и 12 классов, для которых срок обучения составляет 34 недели.
Что касается каникул, то у школьников их будет несколько, а самые длинные превысят 90 дней:
осенние - с 26 октября по 3 ноября 2019 года;
зимние - с 25 декабря 2019-го по 8 января 2020-го;
весенние - с 5 по 8 марта;
пасхальные - с 18 по 27 апреля;
летние - с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Экзамены на степень бакалавра запланированы с 2 по 19 июня следующего года.
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