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Миротворческой миссии на Днестре 27 лет: только факты

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Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
© Sputnik / Вадим Русу

В инфографике Sputnik - основные факты о миротворческой миссии на Днестре и об участии в ней российских военнослужащих.

29 июля в Левобережье отметят 27-ю годовщину ввода российских миротворцев в Приднестровье. За все это время в Зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки. Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.

Sputnik публикует инфографику, в которой наглядно показаны факты и основные задачи миротворческой миссии.

Миротворческая операция по разделению конфликтующих сторон в Приднестровье осуществляется уже на протяжении 27 лет и проходит на основе межгосударственного Соглашения, подписанного 21 июля 1992 года в Москве президентами Российской Федерации и Республики Молдова.

Оперативная группа российских войск, расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасна.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

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