Четверть века назад была принята Конституция Молдовы

Конституция Республики Молдова – это документ с высшим авторитетом в регламентации публичной, политической и социальной жизни. Сегодня "паспорту страны" исполняется 25 лет. Пусть 29 июля не включен в праздничный календарь страны, но эта дата – знаковая.

Конституция Республики Молдова была принята 29 июля 1994 года и вступила в силу 27 августа того же года. Высший закон предусматривает, что Молдова является суверенным, независимым, унитарным и неделимым государством.

Конституция – это основной закон государства, который определяет функции государства, принципы его деятельности и основные задачи. В ней сформулированы главные принципы экономической, политической, общественной и юридической жизни, как и ценности, стоящие в основе нашего государства: разделение государственных властей, основные права и свободы граждан, независимость правосудия, политический плюрализм и др. Конституция является основой всего законодательства, на ней основывается весь институциональный и нормативный комплекс.

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Молдавская Конституция – это солидный юридически документ, который соответствует всем основным международным и европейским региональным декларациям, конвенциям и пр.

В Конституции Республики Молдова 10287 слов, записанных в 1232 строчки, которые заключены в 852 абзаца на 35 страницах. Для сравнения: конституция США имеет 7762 слова, а конституция Монако, принятая в 1962 году во время правления князя Ренье Третьего, содержит 3814 слов.

Топ-3 поправок в молдавской Конституции.

1. Отменена смертная казнь.

2. Гагаузия получила автономию.

3. Прописано право на двойное гражданство.