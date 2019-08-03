Почти праздничная инфографика: как выбрать арбуз

Есть такой праздник в календаре — День арбуза. И пусть дата неофициальная, зато "вкусная". Как выбрать спелую ягоду, смотрите в инфографике Sputnik.

3 августа — День арбуза. Неизвестно, кто именно этот замечательный человек, придумавший такой вкусный праздник. История его имя не хочет раскрывать.

Кстати, а вы знали, что арбуз — не азиатская ягода. Она родилась в Южной Африке. До сих пор в Намибии, ЮАР, Лесото и Ботсване можно найти заросли колоцинта или дикого арбуза.

В Молдове лакомство называют "зеленый огурец" (Pepene verde). И ничего странного в этом нет. И арбуз, и дыня, и тыква, и огурец, и кабачок между собой родственники, они из одного семейства тыквенных.

А теперь давайте еще раз внимательно посмотрим, как правильно выбирать арбуз. Кстати, в Молдове сезон этих ягод уже стартовал. И памятка Sputnik Молдова будет весьма кстати.

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