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Все генпрокуроры Молдовы - кто в какие годы занимал эту должность

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Руководители Прокуратуры Республики Молдова
© Sputnik / Moldova

В Молдове появился врио генпрокурора Думитру Робу. В связи с этим Sputnik вспоминает всех руководителей Генпрокуратуры Молдовы. Смотрите инфографику Sputnik.

Решение парламента о выдвижении Робу на должность и.о. генпрокурора было принято голосами 78 депутатов, в том числе от фракции Демократической партии.

Генеральная прокуратура РМ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Генпрокуратура Молдовы открыла уголовное дело по факту узурпации власти

До этого кандидатуру Робу поддержала юридическая комиссия парламента.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что главной задачей временно исполняющего обязанности генерального прокурора станет обеспечение нормальной работы ведомства в соответствии с демократическими стандартами и ожиданиями граждан страны.

В ходе встречи с Робу глава государства подчеркнул, что общество ждет расследования дел о мошенничестве в банковском секторе и краже миллиарда, узурпации государственной власти в июне текущего года, незаконных схем, созданных в разных секторах экономики страны. 

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Теги:
прокуратура


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