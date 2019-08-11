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Обеспечение питьевой водой в Молдове

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Обеспечение питьевой водой в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu

Смотрите в инфографике Sputnik, насколько население Молдовы обеспечено питьевой водой, и где есть центральные системы водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Молдовы обеспечивается за счет трех источников воды:

  1. Подземные воды, на которые приходится 65% от общего объема потребляемой воды – 95% в сельской местности и 35% в городах, - получают примерно из трех тысяч артезианских колодцев. Резерв подземных вод равен приблизительно 0,5 миллиарда кубометров в год.
  2. Поверхностные воды, которые являются источником питьевой воды для 34,8% населения страны. В данном случае речь идет о двух реках – Днестре (32%) и Пруте (2,8%). Резервы поверхностных вод составляют около 1,32 миллиарда кубометров в год.
  3. Другие источники – водохранилища и родники. Однако они покрывают питьевой водой лишь 0,2% населения. 
    Зерно
    © Sputnik / Егор Еремов
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Объема подземных вод достаточно, чтобы обеспечить население питьевой водой в ближайшей перспективе. Проблема заключается в том, что они неравномерно распределены по всей территории страны. Самая высокая концентрация подземных вод – в бассейне Днестра, особенно в его нижней части.

Резервы же подземных вод хорошего качества в зоне Прута в центральных и южных районах страны практически отсутствуют.

Из 1632 населенных пунктов Молдовы обеспечены центральными системами водоснабжения 55 городов (100%) и тысяча сел (61,3%). То есть централизованный доступ к питьевой воде есть всего у 59% населения республики – 93% жителей городов и лишь 27% населения сел.

Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением воды?

  • Улучшить техническое состояние инфраструктуры.
  • Эффективно использовать внешние фонды, выделенные на эти цели.
  • Принять совместную программу стран, через которые протекают Днестр и Дунай.
  • Расширять централизованную систему водоснабжения.
  • Снизить риск появления заболеваний, связанных с водой.
  • Сотрудничать на региональном уровне в указанной сфере.
  • Охранять окружающую среду и следить за экологией.

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