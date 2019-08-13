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Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

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Успенский пост 2019
© Sputnik / Moldova

Смотрите в инфографике Sputnik что можно есть, а что нельзя употреблять в пищу в тот или иной день Успенского поста.

Успенский пост - самый короткий из постов и длится всего две недели, но по строгости не уступает остальным. Правда, соблюдать его гораздо легче, чем Великий пост. Все потому что летом - изобилие овощей и фруктов. Именно поэтому в народе Успенский пост называли "лакомкой".

Священнослужители напоминают, что к посту надо подходить индивидуально. Кто-то может понести пост в полном объеме, кто-то нет. К примеру, больным людям, беременным женщинам, а также мужчинам, которые выполняют сложную физическую работу, можно ослабить пост.

Успенский пост является духовной и телесной подготовкой к одному из самых любимых среди христиан празднику — Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

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