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Золото в закромах: запасы стран мира и резерв Молдовы

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Запасы золота в мире и в Молдове
© Sputnik / Moldova

Золотой резерв или золотой запас —актив, находящийся в ведении центрального банка и/или министерства финансов страны, и являющийся частью золотовалютного резерва.

Многие государства инвестируют в ценные металлы, для того, чтобы использовать их в качестве стабилизационного фонда, на случай финансового кризиса. 

Официальные золотые резервы государств - свыше 43 тысяч тонн - составляют не больше пятой части от объема этого металла во всем мире.

Вес золота, который в за последний период приобрели центральные банки государств, достиг самого высокого уровня с момента окончания эры золотого стандарта полвека назад.

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Золото в закромах: запасы стран мира и резерв Молдовы

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