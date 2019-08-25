Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

Специально для родителей: Sputnik Молдова подсчитал траты на школьную форму, портфель, канцтовары. А вот на букет для учителей - это уже дело индивидуальное.

Лето пролетело незаметно, и пора вновь готовиться к школе. Ранцы, сарафаны, тетради, ручки и пеналы. Это для детей (особенно первоклассников) первый учебный день — праздник. Для родителей - головная боль.

До "старта" осталась ровно неделя! Поэтому поторопитесь, если еще не собрали для своего чада "полный набор для ученика".

Чтобы купить все самое необходимое и не потратить лишних денег, заранее делаем список нужных вещей.

Рюкзак – 800 леев

Пенал – 200 леев

Школьные принадлежности – 600 леев

Пиджак – 750 леев

Брюки - 400 леев

Рубашка - 400 леев

Туфли - 700 леев

Спортивный костюм – 800 леев

Спортивная обувь - 500 леев

Аренда учебников - 350 леев

Сарафан – 800 леев

Юбка – 350 леев

Блузка – 400 леев

Туфли – 500 леев

Расходы на мальчика – 5500 леев;

Расходы на девочку – 5300 леев;

Всего подготовка ребенка к школе обойдется родителям в среднем в 7000 леев. Это в среднем, конечно.

Немалую сумму придется заплатить и за букет учителю на День знаний, так как цены на цветы перед 1 сентября взлетают до небес.

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