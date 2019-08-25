Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

Лето пролетело незаметно, и пора вновь готовиться к школе. Ранцы, сарафаны, тетради, ручки и пеналы. Это для детей (особенно первоклассников) первый учебный день — праздник. Для родителей - головная боль.
До "старта" осталась ровно неделя! Поэтому поторопитесь, если еще не собрали для своего чада "полный набор для ученика".
Чтобы купить все самое необходимое и не потратить лишних денег, заранее делаем список нужных вещей.
- Рюкзак – 800 леев
- Пенал – 200 леев
- Школьные принадлежности – 600 леев
- Пиджак – 750 леев
- Брюки - 400 леев
- Рубашка - 400 леев
- Туфли - 700 леев
- Спортивный костюм – 800 леев
- Спортивная обувь - 500 леев
- Аренда учебников - 350 леев
- Сарафан – 800 леев
- Юбка – 350 леев
- Блузка – 400 леев
- Туфли – 500 леев
Расходы на мальчика – 5500 леев;
Расходы на девочку – 5300 леев;
Всего подготовка ребенка к школе обойдется родителям в среднем в 7000 леев. Это в среднем, конечно.
Немалую сумму придется заплатить и за букет учителю на День знаний, так как цены на цветы перед 1 сентября взлетают до небес.
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK