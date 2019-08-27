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Основные этапы становления Молдовы как независимого государства

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Независимая Молдова: этапы становления
© Sputnik / Nicolai Kibich

В этом году Молдова отмечает 28 лет своей независимости, смотрите в инфографике Sputnik Молдова основные этапы становления государственности РМ.

Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания.

Декларация провозгласила Молдову суверенным и независимым государством, которое может "свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления".

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