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Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

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Школьный календарь 2019/2020
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Смотрите в инфографике Sputnik расписание каникул и экзаменов на учебный год 2019-2020.

Торжественные линейки в Молдове по случаю начала учебного года пройдут 2 сентября. Решение о форме организации соответствующих мероприятий примет администрация образовательных учреждений.

В Минобразования уточнили, что торжественная линейка не должна длиться более 45 минут. Такие меры приняты, чтобы "избежать рисков получить солнечный удар". В какой бы форме ни проходил первый звонок, мероприятие должно начаться с чествования государственных символов республики.

По решению Минобразования, учебный год делится на два семестра:

  • I семестр 02 сентября – 24 декабря 2019 года;
  • II семестр 09 января – 29 мая 2020 года.

В течение года для всех учащихся устанавливаются следующие каникулы:

  • осенние каникулы 26.10.2019 – 03.11.2019 (9 дней); 
  • зимние каникулы 25.12.2019 – 08.01.2020 (15 дней);
  • весенние каникулы 05.03.2020 – 08.03.2020 (4 дня);
  • Пасхальные каникулы 18.04.2020 – 27.04.2020 (10 дней);
  • летние каникулы 01.06.2020 – 31.08.2020 (92 дня).

Для учащихся выпускных классов, IX и XII, учебный год заканчивается 22.05.2020 года.

Выпускные экзамены проводятся в следующие сроки:

  • для выпускников IX класса (гимназия): 04 – 15 июня 2020 года;
  • для выпускников XII класса (лицей): 02 – 19 июня 2020 года.

Национальное тестирование учащихся IV классов проводится 05 – 14 мая 2020.

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