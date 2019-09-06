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Структура нацвалюты в Молдове: цифры и факты

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Сколько денег находится в обращении в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu

Смотрите в инфографике Sputnik, как выглядит структура национальной валюты Молдовы, которая находится в обращении в нашей стране.

По данным Нацбанка Молдовы, самая популярная отечественная купюра в республике - это один лей. Доля этой банкноты в общем объеме денежной массы составляет 31,8%. На втором месте по популярности - банкнота номиналом в 200 леев, а на третьем - 100 леев.

Всего в обращении в Молдове свыше 1,126 млрд. купюр и монет на общую сумму 23,753 млрд. леев против 1,08 млрд. штук на 21,036 млрд. леев в 2017 году.

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Теги:
леи, деньги


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