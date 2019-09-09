На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

Смотрите в инфографике Sputnik, насколько население Молдовы обеспечено питьевой водой, и где есть центральные системы водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Молдовы обеспечивается за счет трех источников воды:

Подземные воды, на которые приходится 65% от общего объема потребляемой воды – 95% в сельской местности и 35% в городах, - получают примерно из трех тысяч артезианских колодцев. Резерв подземных вод равен приблизительно 0,5 миллиарда кубометров в год. © Sputnik / Александр Кряжев Приоритеты XXI века: в Молдове люди живут без санузла, но с телевизором Поверхностные воды, которые являются источником питьевой воды для 34,8% населения страны. В данном случае речь идет о двух реках – Днестре (32%) и Пруте (2,8%). Резервы поверхностных вод составляют около 1,32 миллиарда кубометров в год. Другие источники – водохранилища и родники. Однако они покрывают питьевой водой лишь 0,2% населения.

Резервы же подземных вод хорошего качества в зоне Прута в центральных и южных районах страны практически отсутствуют.

Из 1632 населенных пунктов Молдовы обеспечены центральными системами водоснабжения 55 городов (100%) и тысяча сел (61,3%). То есть, централизованный доступ к питьевой воде есть всего у 59% населения республики – 93% жителей городов и лишь 27% населения сел.

Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением воды?

Улучшить техническое состояние инфраструктуры. © Sputnik / Егор Еремов Мрачные прогнозы на урожай — засуха уничтожает посевы, фермеры несут убытки

Эффективно использовать внешние фонды, выделенные на эти цели.

Принять совместную программу стран, через которые протекают Днестр и Дунай.

Расширять централизованную систему водоснабжения.

Снизить риск появления заболеваний, связанных с водой.

Сотрудничать на региональном уровне в указанной сфере.

Охранять окружающую среду и следить за экологией.

До 12 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой.

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