15:31 09 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD17.91
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.71
Поиск
Инфографика

На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

Получить короткую ссылку
9920
Новости
Все новости
Все новости
Обеспечение питьевой водой в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu

Смотрите в инфографике Sputnik, насколько население Молдовы обеспечено питьевой водой, и где есть центральные системы водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Молдовы обеспечивается за счет трех источников воды:

  1. Подземные воды, на которые приходится 65% от общего объема потребляемой воды – 95% в сельской местности и 35% в городах, - получают примерно из трех тысяч артезианских колодцев. Резерв подземных вод равен приблизительно 0,5 миллиарда кубометров в год.
    Пожилая женщина в своей квартире
    © Sputnik / Александр Кряжев
    Приоритеты XXI века: в Молдове люди живут без санузла, но с телевизором
  2. Поверхностные воды, которые являются источником питьевой воды для 34,8% населения страны. В данном случае речь идет о двух реках – Днестре (32%) и Пруте (2,8%). Резервы поверхностных вод составляют около 1,32 миллиарда кубометров в год.
  3. Другие источники – водохранилища и родники. Однако они покрывают питьевой водой лишь 0,2% населения.

Резервы же подземных вод хорошего качества в зоне Прута в центральных и южных районах страны практически отсутствуют.

Из 1632 населенных пунктов Молдовы обеспечены центральными системами водоснабжения 55 городов (100%) и тысяча сел (61,3%). То есть, централизованный доступ к питьевой воде есть всего у 59% населения республики – 93% жителей городов и лишь 27% населения сел.

Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением воды?

  • Улучшить техническое состояние инфраструктуры.
    Зерно
    © Sputnik / Егор Еремов
    Мрачные прогнозы на урожай — засуха уничтожает посевы, фермеры несут убытки
  • Эффективно использовать внешние фонды, выделенные на эти цели.
  • Принять совместную программу стран, через которые протекают Днестр и Дунай.
  • Расширять централизованную систему водоснабжения.
  • Снизить риск появления заболеваний, связанных с водой.
  • Сотрудничать на региональном уровне в указанной сфере.
  • Охранять окружающую среду и следить за экологией.

До 12 сентября в Молдове действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове сохраняется риск перебоев с водоснабжением


Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Другой мир: Ухань - седьмой по численности населения город в Китае
Новая волна мигрантов докатится до Балтии
Лидер Турции Эрдоган пригрозил Европе новой волной мигрантов - видео
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться