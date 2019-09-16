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Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры

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Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры
© Sputnik / Moldova

Молдавскому кабинету министров под руководством Майи Санду исполнилось 100 дней. Смотрите в инфографике Sputnik, какие самые важные решения приняло правительство страны.

Кабинет министров Молдовы во главе с Майей Санду сформировали 8 июня.

Все о министрах правительства Майи Санду
© Sputnik / Vadim Rusu
Все о министрах правительства Майи Санду
Новое правительство уникально для республики тем, что впервые за всю историю независимой страны в его составе больше женщин, чем мужчин - 7/5. 

Главной целью кабинета министров была заявлена деолигархизация страны.

Эксперт: скоро правительству Санду 100 дней — что удалось, а что не удалось>>>

В понедельник, 16 сентября, истекли первые 100 дней после утверждения правительства Санду. За это время кабинету министров удалось принять важные решения, касающиеся налоговой политики, утвердить изменения процедуры избрания генерального прокурора, провести своеобразную чистку в аппарате правительства и ряде государственных структур. Что еще успели премьер и ее министры, смотрите в инфографике Sputnik.

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Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры

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