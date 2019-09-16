Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры

Кабинет министров Молдовы во главе с Майей Санду сформировали 8 июня.
Главной целью кабинета министров была заявлена деолигархизация страны.
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В понедельник, 16 сентября, истекли первые 100 дней после утверждения правительства Санду. За это время кабинету министров удалось принять важные решения, касающиеся налоговой политики, утвердить изменения процедуры избрания генерального прокурора, провести своеобразную чистку в аппарате правительства и ряде государственных структур. Что еще успели премьер и ее министры, смотрите в инфографике Sputnik.
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