20:14 19 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.68
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Инфографика

Сколько избирательных участков откроют в Молдове

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Число избирательных участков_2019
© Sputnik / Moldova

По итогам всеобщих местных выборов планируется избрать 898 примаров (мэров) и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На всеобщих местных выборах, намеченных в Молдове на 20 октября, откроют 1969 избирательных участков.

ЦИК
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы 20 октября: что не смогут сделать кандидаты и инициативные группы после 19 сентября

Больше всего участков для голосования будет в Кишиневе – 307. На втором месте Оргеев – 83 участка, а тройку замыкают Унгены – с 78. Меньше всего пунктов для голосования откроют в Басарабяске и Дубоссарах – по 15 и 14, соответственно.

Избирательные участки будут открыты 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Теги:
выборы


Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество: фото на память с президентом Молдовы
"ТЭФИ-Содружество"-2019: чествование лауреатов - фото
Очень хорошо: Обладатели статуэтки ТЭФИ-Содружество рассказали, как их встречали в Молдове
Обладатели статуэтки "ТЭФИ-Содружество" рассказали, как их встречали в Молдове
Число избирательных участков_2019
Сколько избирательных участков откроют в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться