Сколько избирательных участков откроют в Молдове

По итогам всеобщих местных выборов планируется избрать 898 примаров (мэров) и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На всеобщих местных выборах, намеченных в Молдове на 20 октября, откроют 1969 избирательных участков.

Больше всего участков для голосования будет в Кишиневе – 307. На втором месте Оргеев – 83 участка, а тройку замыкают Унгены – с 78. Меньше всего пунктов для голосования откроют в Басарабяске и Дубоссарах – по 15 и 14, соответственно.

Избирательные участки будут открыты 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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