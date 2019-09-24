Кто из молдавских депутатов утратил парламентский иммунитет

Уже пятеро депутатов высшего законодательного органа страны остались без депутатской неприкосновенности. Смотрите в инфографике Sputnik, о ком идет речь.

Первым без депутатского иммунитета остался Илан Шор лидер партии "Шор". Депутаты проголосовали за лишение его иммунитета 15 августа.

В понедельник, 16 сентября, законодатели проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с двух парламентариев: Марины Таубер и Регины Апостоловой, также представляющих фракцию партии "Шор".

Всего спустя несколько дней, а именно в четверг, 19 сентября, парламентского иммунитета лишили члена фракции демократов Владимира Чеботаря.

А под занавес рабочей недели - в пятницу, 20 сентября, эта же участь постигла члена фракции партии "Шор" Петра Жардана.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны. Из них семерых депутатов четверо лишись неприкосновенности.

За демократами закреплено 30 мест в высшем законодательном органе, а депутатского иммунитета лишили одного представителя фракции ДПМ.

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