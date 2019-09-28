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Кому в ЕС жить хорошо?

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Кому в ЕС жить хорошо?
© Sputnik /

Представляем вашему вниманию рейтинг по уровню потребительских цен в Европейском союзе.

Стоимость продуктов питания, безалкогольной продукции, алкоголя и табака в странах ЕС разная. Самая дорогие продукты в Дании, а самые дешевые - в Румынии. Впрочем, румынам радоваться по этому поводу особо не приходится. Средний заработок в стране составляет менее 400 евро. Это в пять раз меньше, чем в Европе в целом.

Подробности о "вилке" цен на продукты питания в ЕС смотрите в инфографике, которую представили наши коллеги из Sputnik Литва.

Уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в самой дорогой стране Евросоюза — Дании — вдвое выше, чем в самой дешёвой — Румынии. 

Так, еда в Дании — на уровне 130%, где 100% – средний показатель по ЕС. Почти так же больно ударят по карману голодного туриста Люксембург и Австрия (125%), Ирландия и Финляндия (120%), Швеция (117%).

Наиболее приятные цены на еду — в Румынии (всего 66% от среднего уровня ЕС), Польше (69%), Болгарии (76%), Литве (82%), Чехии (84%) и Венгрии (85%).



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