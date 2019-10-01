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Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

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Молдова на мировом рынке виноделия
© Sputnik / Vadim Rusu

В последние годы в Молдове и во всем мире наблюдаются рекордные объемы производства вин: к примеру, сезон 2018 года выдался крайне плодородным. Кстати, рекорд поставлен на мировом уровне впервые за 18 лет.

В прошлом году в Молдове изготовили 1,9 миллиона гектолитров вина.

По объемам производства вин Молдову опережают, в частности, Соединенные Штаты Америки – 33 миллиона гектолитров, Франция – 26,8 миллиона гектолитров, Италия – 22,4 миллиона гектолитров, Германия – 20 миллионов гектолитров, а также Китай – 17,9 миллионов гектолитров.

Наша страна вошла в двадцатку мировых лидеров по объемам производства вина. Подробности смотрите в инфографике Sputnik.

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Теги:
виноделие


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