Виноделие в Молдове и в мире: цифры и факты

В прошлом году в Молдове изготовили 1,9 миллиона гектолитров вина.
По объемам производства вин Молдову опережают, в частности, Соединенные Штаты Америки – 33 миллиона гектолитров, Франция – 26,8 миллиона гектолитров, Италия – 22,4 миллиона гектолитров, Германия – 20 миллионов гектолитров, а также Китай – 17,9 миллионов гектолитров.
Наша страна вошла в двадцатку мировых лидеров по объемам производства вина. Подробности смотрите в инфографике Sputnik.
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