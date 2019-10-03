Свободная торговля ЕАЭС и Сингапура: какой она будет

Евразийский экономический союз и Сингапур заключили соглашение о свободной торговле, которое открывает новые перспективы сотрудничества.
Соглашение о свободной торговле предусматривает отмену таможенных пошлин почти на все товары, кроме некоторых исключений.
По инициативе государств-членов ЕАЭС, пошлины не отменены на отдельные продовольственные товары, а также на легковые автомобили и некоторые виды полимеров.
Согласно документу, Сингапур отменит таможенные пошлины сразу, а страны-члены ЕАЭС будут делать это поэтапно, в течение 10 лет.
Смотрите инфографику, подготовленную коллегами Sputnik Армения, которая наглядно показывает, когда документ вступил в силу.
Евразийский экономический союз действует с 2015 года и объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию.
Молдова является страна-наблюдателем.
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