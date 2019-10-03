Свободная торговля ЕАЭС и Сингапура: какой она будет

Соглашение о свободной торговле, подписанное в столице Армении между странами-членами ЕАЭС и Сингапуром, предусматривает отмену таможенных пошлин почти на все товары, кроме некоторых исключений. Подробности - в инфографике Sputnik.

Евразийский экономический союз и Сингапур заключили соглашение о свободной торговле, которое открывает новые перспективы сотрудничества.

Соглашение о свободной торговле предусматривает отмену таможенных пошлин почти на все товары, кроме некоторых исключений.

По инициативе государств-членов ЕАЭС, пошлины не отменены на отдельные продовольственные товары, а также на легковые автомобили и некоторые виды полимеров.

Согласно документу, Сингапур отменит таможенные пошлины сразу, а страны-члены ЕАЭС будут делать это поэтапно, в течение 10 лет.

Смотрите инфографику, подготовленную коллегами Sputnik Армения, которая наглядно показывает, когда документ вступил в силу.

Евразийский экономический союз действует с 2015 года и объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию.

Молдова является страна-наблюдателем.

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