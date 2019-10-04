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День вина в Молдове 2019: что, где, когда

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Тема:
День вина 2019 в Молдове - программа, новости (24)
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Национальный День Вина 2019
© Sputnik / Vadim Rusu

Восемнадцатый общенациональный праздник вина пройдет в республике 5 и 6 октября, организаторы обещают сюрпризы: какие - смотрите в инфографике Sputnik.

Впервые импровизированный городок и крестьянские подворья выйдут за пределы площади Великого национального собрания, разместятся в сквере Кафедрального собора. Вина будут "группироваться" по регионам, а стенды более 65 виноделен расположатся согласно карте. 

Молдова на мировом рынке виноделия
© Sputnik / Vadim Rusu
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На сцене, установленной на пешеходной улице Евгения Доги, выступят отечественные и зарубежные артисты. За неделю до Национального дня вина все винодельческие предприятия страны откроют свои двери для гостей и будут принимать их с 28 сентября по 13 октября.

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Посетители Национального дня вина смогут, как и в предыдущие годы, приобрести буклет с информацией о винодельнях, 12 талонами для дегустаций, программой мероприятий, скидками на винные туры, рекламными материалами, а также билетами на проезд в общественном транспорте. 

Национальный день вина приобретает международные масштабы. Второй год подряд День молдавского вина отметили и в коммуне Снагов в Румынии. В мероприятии приняли участие 26 виноделов из нашей страны. День молдавского вина отметили также в Яссах, Бая-Маре и даже в Беларуси.

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Тема:
День вина 2019 в Молдове - программа, новости (24)

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Теги:
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