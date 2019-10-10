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Молдову накрыла волна страшных ДТП

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Череда крупных аварий в Молдове
© Sputnik / Moldova

Sputnik собрал самые громкие происшествия на дорогах республики за последние несколько дней в одну инфографику.

Эти дорожно-транспортные происшествия с человеческими жертвами и многочисленными пострадавшими потрясли Молдову. Череда серьезных аварий, произошедших в стране всего за несколько дней, взволновала общественность. В большинстве случаев вина за совершение ДТП лежит на водителях, которые сели за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Статистика обеспокоила властей. В Молдове всерьез задумываются об ужесточении наказания за пьянство за рулем.

Президент республики Игорь Додон заявил, что вопрос о безопасности дорожного движения планируется внести в повестку следующего заседания Высшего совета безопасности.

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