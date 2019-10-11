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Памяти Леонова: каким был первый выход в космос

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Умер Алексей Леонов - первый в истории человек, вышедший в открытый космос. Познакомьтесь с 3D-реконструкцией этого уникального события.

Алексей Леонов — легендарный советский космонавт, вышедший 18 марта 1965 года в открытый космос.

© Sputnik / Sergey Guneev
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Дважды Герой Советского Союза, в пятницу он ушел из жизни.

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Смотрите 3D-реконструкцию выхода Алексея Леонова в открытый космос, переговоры экипажа "Восхода-2" во время полета, нештатные ситуации, с которыми столкнулись космонавты на орбите, доза радиации, полученная Леоновым при работе в безвоздушном пространстве, а также другие интересные факты из истории этой легендарной научной миссии — в инфографике Ria.ru.

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