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Кишиневу исполняется 583 года: программа мероприятий

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Кишиневу исполняется 583 года: программа праздничных мероприятий
© Sputnik / Vadim Rusu

Столица Молдовы в ожидании храмового праздника - смотрите в инфографике Sputnik, как в Кишиневе отметят День города.

Торжества в Кишиневе начнутся со службы в Кафедральном соборе. Затем жителей и гостей столицы ждет довольно насыщенная программа мероприятий: концерты, выставки, ярмарки, где можно попробовать традиционные молдавские блюда и вина. Все это будет происходить в самом сердце Кишинева.

Утром официальные лица возложат цветы к памятнику Штефана чел Маре, затем в Кафедральном соборе пройдет литургия в честь Храма города. 

Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как будет ходить транспорт в День Города

Праздничные мероприятия на центральной площади стартуют утром в 10.15. В это время и на бульваре Штефана чел Маре запланирована развлекательная программа, организованная секциями культуры, молодежи и спорта столичных претур.

В течение дня на площади Великого национального собрания будут проходить выступления артистов, а главный концерт стартует в 20.00. В нем примут участие муниципальный оркестр народной музыки под руководством братьев Адваховых, муниципальный оркестр Avante, румынский музыкальный коллектив Ciocârlia, ансамбль Plăieșii, исполнители Зинаида Жуля, Михай Чобану, Andra, Fuego, Игорь Русу, Игорь Кучук и другие.

Завершится праздник салютом в 23.00.

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