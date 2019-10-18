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Кандидаты на местных выборах: разница между 2015 и 2019-м

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (202)
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Профиль кандидатов на местных выборах в Молдове
© Sputnik / Moldova
Sputnik Молдова

Смотрите в инфографике Sputnik, сколько кандидатов претендуют на должности примаров и советников, и как изменилась ситуация по сравнению со всеобщими местными выборами 2015 года.

В Молдове в воскресенье, 20 октября, пройдут всеобщие местные выборы, в ходе которых должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских. 

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Число претендентов на эти должности по сравнению с выборами 2015 года сократилось, а вот доля женщин, баллотирующихся в примары и советники, наоборот, выросла.

При этом, фактически не изменилось количество тех, кто хочет руководить двумя самыми крупными муниципиями страны – Кишиневом и Бельцами.

Значительную часть кандидатов составляют граждане до 40 лет.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (202)

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