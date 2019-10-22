Яркие победы в первом туре местных выборов в Молдове

Смотрите в инфографике Sputnik, кто из кандидатов на местных выборах в Молдове набрал 100% голосов, кто кроме них одержал самые безоговорочные победы, и кто стал первым с наименьшим процентом голосов избирателей.

Местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. Во всеобщих местных выборах приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

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По итогам первого тура определены примары (мэры) 518 населенных пунктов. В 20 из них кандидаты получили 100% голосов потому, что были единственными в списках. Это 8 представителей Партии социалистов, шесть независимых кандидатов, четыре ставленника Демпартии и два выдвиженца блока ACUM.

Еще 17 человек по итогам первого тура набрали более 90% голосов избирателей, не оставив шансов своим оппонентам. Такие яркие победы одержали восемь кандидатов от ПСРМ, шесть – от ДПМ, двое независимых кандидатов и один представитель Либерально-демократической партии.

Ни один из кандидатов в примары от блока ACUM таких показателей не продемонстрировал.

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Не зарегистрировано столь явных успехов ни в одном из населенных пунктов районов Фалешты, Сынжерей, Флорешты, Калараш, Оргеев, Страшены, Штефан-Водэ, Басарабяска, муниципиях Бельцы и Кишинев.

А еще в республике сразу в нескольких населенных пунктах борьба обострилась настолько, что лидеры набрали лишь немногим более одной пятой голосов местных жителей.

В целом во втором туре будут выбраны примары 380 населенных пунктов. В поединках "один на один" будут участвовать 175 представителей ПСРМ, 173 – ДПМ, 167 – блока ACUM, 44 – ЛДПМ, 38 – Партии "Шор", 20 – "Нашей партии", 16 – ПКРМ и 84 – независимых.

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