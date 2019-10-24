Рост зарплат в 2020 году: кого коснется повышение

Согласно проекту бюджета на следующий год, в Молдове планируют повысить размер оплаты труда большинству бюджетников. О ком идет речь, смотрите в инфографике Sputnik.

Проект бюджета на 2020 год предусматривает повышение заработной платы примерно на 6-10% большинству работников государственных учреждений.

Министр финансов Наталья Гаврилицэ пояснила, что таким образом предполагается "исправление ряда неравенств в уровне оплаты труда некоторым категориям работников, в том числе местной публичной администрации, пенитенциарных учреждений, оборонной отрасли и других".

Молдавский премьер Майя Санду отметила, что повышение заработной платы в бюджетном секторе произойдет за счет налоговой сферы и внешних ресурсов, которые планируют власти на следующий год.

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