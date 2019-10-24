Рост зарплат в 2020 году: кого коснется повышение

Проект бюджета на 2020 год предусматривает повышение заработной платы примерно на 6-10% большинству работников государственных учреждений.
Министр финансов Наталья Гаврилицэ пояснила, что таким образом предполагается "исправление ряда неравенств в уровне оплаты труда некоторым категориям работников, в том числе местной публичной администрации, пенитенциарных учреждений, оборонной отрасли и других".
Молдавский премьер Майя Санду отметила, что повышение заработной платы в бюджетном секторе произойдет за счет налоговой сферы и внешних ресурсов, которые планируют власти на следующий год.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK