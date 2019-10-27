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Выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах

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Местные выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах
© Sputnik / Moldova
Sputnik Молдова

Как распределились первые места в районных и муниципальных советах по партиям, смотрите в инфографике Sputnik.

Всеобщие выборы в местные органы власти прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 тысяч 580 советников на четырехлетний срок. По итогам голосования у Партии социалистов и блока ACUM больше всего мандатов районных и муниципальных советников по всей стране.

Во всеобщих местных выборах приняли участие миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

Второй тур запланирован на 3 ноября. Голосование должно пройти в 384 населенных пунктах республики.

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