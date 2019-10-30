Покупательная способность: сравнение Молдовы с ЕС

Молдова входит в тройку аутсайдеров среди стран европейского региона по показателю покупательной способности. Смотрите в инфографике Sputnik, кто находится в лидерах, а кто замыкает классификацию.

В исследовании немецкой компании GFK (Growth for Knowledge) говорится, что в 2019 году в распоряжении жителей стран европейского региона есть в общей сложности чуть менее 10 триллионов евро.

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Согласно данным этого анализа, в среднем в 2019 году в наличии жителей стран европейского региона - по 14 тысяч 739 евро на человека. Эти деньги они могут свободно тратить или хранить.

В целом, покупательная способность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,5%. Это, как отмечают эксперты GFK, значительный рост.

Чистый доход граждан 42 исследуемых стран значительно отличается. Тройка лидеров по показателю покупательной способности – Лихтенштейн, Швейцария и Люксембург, а вот в Молдове, Косово и Украине покупательная способность самая низкая.

"В Молдове средняя покупательная способность на человека составляет 2 тысячи 286 евро", - сообщили корреспонденту Sputnik в GFK.

Покупательная способность зависит в том числе от уровня доходов населения и показывает, сколько при существующем уровне цен среднестатистический потребитель может приобрести товаров и услуг на определенную денежную сумму.

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