Еще раз второй тур: Ион Чебан vs Андрей Нэстасе

Главная интрига предстоящего второго тура местных выборов - кто же станет генеральным примаром Кишинева на ближайшее четырехлетие. Андрей Нэстасе и Ион Чебан уже не впервые оспаривают между собой это право - смотрите инфографику Sputnik.

Соперничество этих кандидатов от Партии социалистов и блока ACUM началось на внеочередных выборах столичного градоначальника в 2018 году. Теперь они оба представляют политформирования, которые находятся в правящей коалиции. В воскресенье, 3 ноября, состоится четвертый – экстра-раунд, в котором Чебан и Нэстасе могут поставить точку в серии "боев" за кресло примара Кишинева.

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Всеобщие местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. В них приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 человека с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки. В итоге после первого тура избрали глав местных администраций в 514 населенных пунктах страны. Во втором туре определятся победители в остальных 384-х, в том числе примар Кишинева.

В первом туре явка в муниципии составила 36,05%. По итогам обработки всех 307 протоколов Чебан набрал 40,19% голосов (его поддержал 90 тысяч 591 избиратель), а Нэстасе - 31,08% (70 тысяч 56 голосов).

Для второго тура выборов генпримара Кишинев печатают 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого используют непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составит 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос будет проводиться на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

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