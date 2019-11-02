Второй тур выборов: чем отличаются 2019 и 2015 годы

Смотрите в инфографике Sputnik, сколько кандидатов претендуют на должности примаров во втором туре местных выборов, и как изменилась ситуация по сравнению с 2015 годом.

Всеобщие местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. В них приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 человека с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки. В итоге после первого тура избрали глав местных администраций в 514 населенных пунктах страны. Во втором туре, 3 ноября, определятся победители в остальных 384-х.

Число претендентов на эти должности по сравнению с выборами 2015 года сократилось, а вот доля женщин, вышедших во второй тур, наоборот, выросла.

Значительную часть кандидатов на этот раз составляют граждане до 55 лет. Также серьезные изменения произошли количестве представителей тех или иных политформирований.

Избирательные участки в воскресенье будут работать с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос будет проводиться на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

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