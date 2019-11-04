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Как голосовал Кишинев за Иона Чебана

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Результат выборов мэра Кишинева
© Sputnik / Moldova
Sputnik Молдова

Результаты выборов мэра молдавской столицы - в инфографике Sputnik: за социалиста отдали голоса 123 807 избирателей, за кандидата от блока ACUM 112 513 человек.

После обработки всех протоколов, Ион Чебан набрал 52,39% голосов избирателей, Андрей Нэстасе 47,61%. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон обратился к Чебану и партнерам по коалиции

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Ион Чебан получил 90 591 голосов избирателей, а его соперник Андрей Нэстасе набрал 70 056 голосов.

Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева>>>

Явка избирателей на выборы в Кишиневе составила 37,78%.

Как голосовала столица за Чебана (предварительные данные):

  • Ботаника - 61,7% жителей,
  • Рышкановка - 57,5% избирателей,
  • Буюканы - 51,7% избирателей,
  • Центр - 50,2% избирателей,
  • Чеканы - 49,1% избирателей.

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Теги:
инфографика, Sputnik


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