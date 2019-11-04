Как голосовал Кишинев за Иона Чебана

После обработки всех протоколов, Ион Чебан набрал 52,39% голосов избирателей, Андрей Нэстасе 47,61%.
В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Ион Чебан получил 90 591 голосов избирателей, а его соперник Андрей Нэстасе набрал 70 056 голосов.
Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева>>>
Явка избирателей на выборы в Кишиневе составила 37,78%.
Как голосовала столица за Чебана (предварительные данные):
- Ботаника - 61,7% жителей,
- Рышкановка - 57,5% избирателей,
- Буюканы - 51,7% избирателей,
- Центр - 50,2% избирателей,
- Чеканы - 49,1% избирателей.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK