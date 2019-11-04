Как голосовал Кишинев за Иона Чебана

Результаты выборов мэра молдавской столицы - в инфографике Sputnik: за социалиста отдали голоса 123 807 избирателей, за кандидата от блока ACUM 112 513 человек.

После обработки всех протоколов, Ион Чебан набрал 52,39% голосов избирателей, Андрей Нэстасе 47,61%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Ион Чебан получил 90 591 голосов избирателей, а его соперник Андрей Нэстасе набрал 70 056 голосов.

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Явка избирателей на выборы в Кишиневе составила 37,78%.

Как голосовала столица за Чебана (предварительные данные):

Ботаника - 61,7% жителей,

Рышкановка - 57,5% избирателей,

Буюканы - 51,7% избирателей,

Центр - 50,2% избирателей,

Чеканы - 49,1% избирателей.

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