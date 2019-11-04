У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

Все, что вы хотели знать о новом столичном градоначальнике, но стеснялись спросить: смотрите в инфографике Sputnik.

В Кишиневе 3 ноября состоялся второй тур выборов мэра столицы. Явка составила 37,78%, хотя порога на этом этапе голосования не было. После обработки 100% протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 52,39% (123 тысячи 807 голосов), а его конкурент Андрей Нэстасе от блока ACUM – 47,61% (112 тысяч 513 голосов). Примаров избирали в населенных пунктах по всей стране, но основная интрига была в Кишиневе.

"Чего я хочу сейчас – чтобы смогли создать большинство. Называйте как хотите - коалиция, формальное или не формальное большинство. Это большинство для Кишинева. Первый запрос, как и говорил ранее, блоку ACUM. У нас 22 мандата, у ACUM - 19. Знаю, что у нас может быть очень конкретный план по абсолютно всем проблемам, с которыми сталкивается столица и кишиневцы. Предлагаю разделить эти обязанности", - сказал Чебан.

Как пояснил политик, то, что он предлагал ранее блоку ACUM остается в силе.

Ион Чебан родился 30 июня 1980 года в Кишиневе. Женат, двое детей. Супруга - Татьяна Чебан.

С 2015 по настоящее время - председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете, Муниципальный совет Кишинева

С 2016 по 2018 - советник президента по внутренней политике, пресс-секретарь президента Республики Молдова

Февраль 2019 по настоящее время - депутат парламента, избран по спискам ПСРМ.

С 7 июня 2019 по настоящее время, вице-председатель парламента Республики Молдова.

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