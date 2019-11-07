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Самые уверенные победы второго тура выборов в Молдове

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Тема:
Местные выборы - 2019 (294)
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Лидеры второго тура выборов в Молдове
© Sputnik /
Sputnik Молдова

Лишь один кандидат заручился поддержкой порядка 90% избирателей в ходе второго тура выборов примаров - смотрите инфографику Sputnik.

Всего 13 кандидатов могут похвастать безоговорочной победой во втором туре выборов в местные органы власти, который прошел 3 ноября. Всего в нем приняли участие более 700 кандидатов. В числе победителей - 300 мужчин и 84 женщины.

Второй тур местных выборов в Кишиневе
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Абсолютным лидером стал кандидат от блока ACUM Георге Антониу, который набрал 87,74% голосов в селе Купкуй Леовского района. За него проголосовали 415 человек. Таким образом, он превзошел в очном противостоянии представителя социалистов Светлану Леви, которую поддержали всего 58 местных жителей.

В селе Гашпар Единецкого района представитель Либерально-демократической партии Молдовы Олег Хородиштяну заручился поддержкой 78,69% избирателей (373 голосов). Он одержал победу над социалистом Борисом Корчевым - 21,31% (101 голос).

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Независимый кандидат Валентина Челакуш набрала 78,16% (315 голосов) в селе Долна Страшенского района. У ее оппонента – демократа Ромео Чокинэ - 21,84% (88 голосов).

В селе Александрены Сынджерейского района большинство (76,51%) - у кандидата от блока ACUM Алистара Домбровского. За него проголосовали 1114 человек. В дуэли он обошел кандидата от ПСРМ Оксану Тирон, которую поддержали 23,49% или 342 голоса.

Примэрия Кишинева
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Выборы в коммуне Березложь Оргеевского района выиграл кандидат от партии "Шор" Павел Устецки с результатом 75,35%. За него проголосовали 596 человек. Таким образом, он обошел представителя блока ACUM Руслана Мереуцу – у него 24,65% или 195 голосов.

В городе Тараклия впереди оказался представитель партии "Шор" Вячеслав Лупов. Его поддержали 3149 избирателей или 74,29%. Он обошел коммуниста Сергея Филипова с 25,71% (1090 человек).

Независимый кандидат Сергей Манчу оказался сильнее в коммуне Макарешты Унгенского района. Он победил с результатом в 74,11% (1105 человек) и обошел демократа Якоба Пынтя с 25,89% (386 избирателя).

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Александру Рошка от Демпартии с 72,97% (359 человек) победил в селе Лопатник Единецкого района кандидата от Партии социалистов Раису Врабие, которая заручилась поддержкой 27,03% (133 человека).

Корнелиу Чуря
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Социалист Юрие Ротару в коммуне Онешты Хынчешского района опередил кандидата от блока ACUM Екатерину Брагу-Казаку. Ротару набрал 72,5% или 377 голосов, а его оппонентка - 27,5% (143 голоса).

В городе Фалешты выиграл кандидат от "Нашей партии" Александр Северин, за него проголосовали свыше трех тысяч человек (70,84%). Он оказался сильнее выдвиженца от ПСРМ Михаила Нани, которого поддержали 1392 человека (29,16%).

В коммуне Цареука Резинского района больше всего голосов набрал кандидат от ACUM Генадие Гайдибади – 70,68% или 651 человек. Он обошел коммуниста Михаила Оларя, которого поддержали 270 местных жителей (29,32%).

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В селе Малые Милешты Яловенского района примаром стала представительница от блока ACUM Родика Агрич – 70,41% или 1040 голосов. Она обошла демократа Ливиу Каптаря (437 голосов или 29,59%).

А в бельцком селе Елизавета 70,2% набрал кандидат от Партии национального единства Симион Магнет. Его поддержали 907 человек, в то время как демократку Пелагею Балцат - лишь 29,8% (385 человек).

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Тема:
Местные выборы - 2019 (294)

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