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Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

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Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
© Sputnik / Moldova
Sputnik Молдова

Sputnik предлагает вспомнить, когда над кабинетом министров сгущались тучи, и когда "падали" правительства из-за разногласий, которые возникали между основными политическими игроками.

Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия - это кабинет министров Иона Стурзы, Владимира Филата и Валерия Стрельца.

Правительство Иона Стурзы (19 февраля 1999 года — 5 ноября 1999 года)

Этот кабинет министров пал после вотума недоверия, выраженного коммунистами, представителями ХДНП и независимыми депутатами, которые оказались недовольны продвигаемыми премьером программами. Речь шла о приватизации винодельческих предприятий и компаний по производству табачной продукции.

Правительство Владимира Филата (14 января 2011 года - 30 мая 2013 года)

Вотум недоверия этому кабинету министров выразили коммунисты при поддержке демократов. Авторы вотума обвинили премьера в коррупции.

Правительство Валерия Стрельца (30 июля 2015 года - 29 октября 2019 года)

Свергнуто путем вотума недоверия, который выразили социалисты и коммунисты при поддержке демократов. Стрельца тогда обвинили в попытках оказать поддержку бывшему премьеру Владимиру Филату, арестованному 15 октября, и предотвратить расследование банковской кражи.

Правительство Майи Санду (8 июня 2019 - ?)

Это правительство, сформированное коалицией между Партией социалистов и блоком ACUM, изначально объявило в качестве приоритетов - реформы в системе юстиции,  назначение нового генпрокурора и "деолигархизацию" страны.

Кабмин Майи Санду взял на себя ответственность за изменение Закона о прокуратуре, так как правительство не устроили результаты предварительного отбора кандидатов на пост генпрокурора. Эта инициатива правительства противоречит подписанным договоренностям между ПСРМ и ACUM. Депутаты-социалисты заявили, что выдвинут вотум недоверия кабмину.

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