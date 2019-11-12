Как в Россию ввозить фрукты и овощи - правила и нормы

В России ужесточили правила провоза овощей и фруктов через границу. Новые правила фитосанитарного контроля на российской границе - смотрите в инфографике Sputnik.

Теперь, по новым требованиям, выезжая из России или въезжая в страну, можно будет провозить в своем багаже и ручной клади не более пяти килограммов фруктов и овощей.

Также, следуя новым нормам, вы можете захватить с собой только три букета цветов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков.

Для более крупных партий на границе необходимо будет предъявить фитосанитарные сертификаты. Если их нет, товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

Новые правила распространяются на такие фрукты как, финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, а также абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Кроме того, под ограничения попали бобовые и орехи, а также овощи: томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Ограничения будут действовать на всех видах транспорта.

Проверке подлежит багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, кроме того, осматривать будут и автомобили.

Подробности смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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