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Чем закончились консультации президента и фракций

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Тема:
Смена правительства в Молдове (33)
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Консультации депутатов с президентом
Sputnik Молдова

После консультации с парламентскими фракциями президент Молдовы Игорь Додон рассказал, как будет дальше развиваться ситуация в стране. Смотрите инфографику Sputnik.

Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Депутаты от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (33)

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