17:34 14 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.52
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
Инфографика

Новое правительство Молдовы

Получить короткую ссылку
Тема:
Смена правительства в Молдове (55)
55120
Новости
Все новости
Все новости
Новый состав правительства Молдовы
© Sputnik / Moldova
Sputnik Молдова

Парламент Молдовы 62 голосами депутатов от фракций социалистов и демократов в четверг утвердил новый кабмин во главе с Ионом Кику - смотрите в инфографике Sputnik, как выглядит новое правительство.

В кабмин Кику вошли: Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований, Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры, Фадей Нагачевский – министр юстиции, Аурелиу Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции, Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты, Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Павел Войку – министр внутренних дел, Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции, Сергей Пушкуца – вице-премьер, министр финансов, Виктор Гайчук - министр обороны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Смена правительства в Молдове (55)

По теме

Парламент Молдовы утвердил новое правительство
"Прошу поддержки депутатов": кандидат на пост премьер-министра сделал заявление
Кто он - Ион Кику, новый премьер-министр Молдовы


Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Русский Glamour на премии "Женщина года-2019" - фоторепортаж
Тарифы на газ в 2020 году: к чему готовиться жителям Молдовы
Тарифы на газ в 2020 году: к чему готовиться жителям Молдовы
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться