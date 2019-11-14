Новое правительство Молдовы

Парламент Молдовы 62 голосами депутатов от фракций социалистов и демократов в четверг утвердил новый кабмин во главе с Ионом Кику - смотрите в инфографике Sputnik, как выглядит новое правительство.

В кабмин Кику вошли: Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований, Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры, Фадей Нагачевский – министр юстиции, Аурелиу Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции, Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты, Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Павел Войку – министр внутренних дел, Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции, Сергей Пушкуца – вице-премьер, министр финансов, Виктор Гайчук - министр обороны.

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