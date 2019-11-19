Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

В прошлом году по стоимости алкогольных напитков Финляндия заняла уверенное первое место. Эта страна опередила по данному показателю самые "алкодешевые" государства ЕС - Румынию и Болгарию. Каковы цены на алкоголь в Евросоюзе, смотрите подробности — в инфографике Sputnik Эстония.
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