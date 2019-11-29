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Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

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Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
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Смотрите в инфографике Sputnik, кто и в какие годы был руководителем Генеральной прокуратуру страны.

Президент Молдовы Игорь Додон 29 ноября подписал указ о назначении Александра Стояногло на должность генерального прокурора. 

Правосудие
© Sputnik / Miroslav Rotari
Конкурс на пост генпрокурора: отмененные ранее итоги признали действительными

Александр Стояногло — адвокат и гагаузский политик, занимавший пост депутата парламента Республики Молдова в 2009-2010 и 2010-2014 годах (фракция ДПМ). Был вице-спикером парламента (2009–2010 годы), а во второй срок его полномочий - председателем парламентской комиссии по государственной безопасности, обороне и общественному порядку.

С 2011 по 2014 годы — Стояногло возглавлял (от Молдовы) группу дружбы между парламентом республики и Государственной Думой Российской Федерации.

С 1995 по 2001 годы Стояногло был прокурором АТО Гагаузия, а с 2001 по 2007-й — заместителем Генерального прокурора страны.

Кто еще занимал должность генпрокурора, смотрите в инфографике.

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