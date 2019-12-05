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Руководство Кишинева - мэрия и мунсовет

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Тема:
Местные выборы - 2019 (297)
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Руководство Кишинева: первые лица мэрии и состав мунсовета
© Sputnik / Moldova
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2844/06/28440610.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20191205/28441967/rukovodstvo-chisinau-primaria-munsovet.html

Смотрите в инфографике Sputnik, кто возглавляет администрацию молдавской столицы и кто принимает важные для города инициативы.

Возглавляет мэрию Кишинева Ион Чебан, выигравший второй тур всеобщих местных выборов 3 ноября.

Заместителей генерального примара - четверо. Правда, с первой попытки на заседании 20 ноября утвердили только Виктора Киронду. Его поддержал 41 советник. 

Примэрия Кишинева, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Только спустя неделю, 27 ноября, мунсовет утвердил еще троих вице-мэров - экс-посла Молдовы в Эстонии Ингу Ионесий, юриста Илью Чебана и экс-госсекретаря министерства образования, культуры и исследований Анжелу Кутасевич. Каждого из них поддержали 27 советников.

В муниципальном совете Кишинева больше всего представителей Партии социалистов (22 советника) и блока ACUM (19 советников). Либеральную партию представляют 3 советника, Демпартию и Партию "Шора" – по 2, а Либерально-демократическую партию, ПКРМ и социально-политическое движение Forţa Nouă – по 1 советнику.

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Тема:
Местные выборы - 2019 (297)

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