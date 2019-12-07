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Православный календарь на 2020 год

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Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20191207/28470301/pravoslavnyy-kalendar-na-2020-god.html

Православному календарю свойственна изменчивость некоторых дат, которые называют переходными - некоторые церковные праздники отмечают в разные дни.

Православный церковный календарь важен для верующих, которые строго следят за соблюдением постов, не только многодневных, но и однодневных. Также в нем указаны главные православные праздники 2020 года.

В церковном календаре много "плавающих" дат. Знать их необходимо и молодым людям, недавно пришедшим в веру, и тем, кто верует уже несколько лет.

Смотрите в инфографике Sputnik, когда в 2020 году отметят Пасху, когда будут поминальные дни и в какое время верующим следует держать строгий пост.

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