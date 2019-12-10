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Топ стран-импортеров молдавского вина

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В какие страны Молдова экспортирует вина
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2849/77/28497778.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20191210/28505856/top-stran-importerov-moldavskogo-vina.html

За девять месяцев 2019 года объем экспорта молдавских вин стал самым высоким за последние пять лет. Винодельческая продукция завоевала новые рынки сбыта, в том числе на других континентах. Смотрите в инфографике Sputnik, куда поставляют вино из Молдовы.

По данным Национального офиса вина и винограда, с января по сентябрь Молдова экспортировала 113,8 миллиона литров вина. Это на 4,3% (или на 4,72 миллиона литров) больше показателей за аналогичный период прошлого года. Поставки винодельческой продукции произведены в 67 стран мира на сумму 2 миллиарда 182 миллиона леев, что на 5% (+104,6 миллиона леев) больше, чем прошлогодние показатели.

Молдавские вина получили более 200 золотых и серебряных медалей на международных конкурсах-дегустациях вин.
© Sputnik / Борис Кавашкин
Молдавское вино: украшение застолья в России, странах ЕС и Азии
Экспорт разливного вина достиг отметки в 80 миллионов 462 тысячи литров.

Всего 108 разновидностей молдавского вина стали известными за пределами республики, а экспорт молдавских вин в европейские и азиатские страны продолжает расти.

В десятку стран-импортеров молдавского вина входят Россия, Польша, Румыния, Чехия, Китай, Украина, Канада, Казахстан, Белоруссия и США.

Экспорт вина вырос на 47,1% - в Китай, на 23,6% - в Румынию, на 22,4% - в Белоруссию, на 12,6% - на Украину, на 11,5% - в Российскую Федерацию.

Всего же молдавские вина покупают 67 стран, в том числе Австралия, Норвегия, Ливия, Афганистан, Сирия, Того и Гуам.

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