Топ стран-импортеров молдавского вина

По данным Национального офиса вина и винограда, с января по сентябрь Молдова экспортировала 113,8 миллиона литров вина. Это на 4,3% (или на 4,72 миллиона литров) больше показателей за аналогичный период прошлого года. Поставки винодельческой продукции произведены в 67 стран мира на сумму 2 миллиарда 182 миллиона леев, что на 5% (+104,6 миллиона леев) больше, чем прошлогодние показатели.
Всего 108 разновидностей молдавского вина стали известными за пределами республики, а экспорт молдавских вин в европейские и азиатские страны продолжает расти.
В десятку стран-импортеров молдавского вина входят Россия, Польша, Румыния, Чехия, Китай, Украина, Канада, Казахстан, Белоруссия и США.
Экспорт вина вырос на 47,1% - в Китай, на 23,6% - в Румынию, на 22,4% - в Белоруссию, на 12,6% - на Украину, на 11,5% - в Российскую Федерацию.
Всего же молдавские вина покупают 67 стран, в том числе Австралия, Норвегия, Ливия, Афганистан, Сирия, Того и Гуам.
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