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Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

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Инфографика: Безработица в странах СНГ
© Sputnik / Elnur Salayev
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2853/10/28531065.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20191213/28531114/bezrabotitsa-zarplata-moldova-sng-infografica.html

В обоих рейтингах наша республика занимает достойные позиции, по доле незанятого в сфере труда населения лучший показатель только у Белоруссии.

Помимо низкого уровня безработицы, для Молдовы также характерен уровень оплаты труда (415 долларов в месяц), который позволяет ей войти в топ-4 среди стран СНГ.

Выше зарплаты только в России, Белоруссии и Казахстане.

Согласно данным Статистического комитета Содружества Независимых Государств, меньше всего люди получают в Таджикистане - 135 долларов в месяц.

 

Все детали по сравнительным показателям безработицы и заработной платы в СНГ смотрите в инфографике Sputnik Азербайджан.

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