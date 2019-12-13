Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

Помимо низкого уровня безработицы, для Молдовы также характерен уровень оплаты труда (415 долларов в месяц), который позволяет ей войти в топ-4 среди стран СНГ.
Выше зарплаты только в России, Белоруссии и Казахстане.
Согласно данным Статистического комитета Содружества Независимых Государств, меньше всего люди получают в Таджикистане - 135 долларов в месяц.
Все детали по сравнительным показателям безработицы и заработной платы в СНГ смотрите в инфографике Sputnik Азербайджан.
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