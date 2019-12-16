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Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

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Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
© Sputnik / Vadim Rusu
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2855/97/28559771.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20191216/28561715/internet-dazhe-v-sele-kak-preuspela-moldova.html

Республика прочно обосновалась в мировом топ-3 по ценовой доступности интернета, впереди лишь Россия и Украина.

Специализированная платформа провела анализ средней скорости интернета в 62 государствах мира, выяснив, что оптимальным показателем, по которому следует проводить расчет, является 100 мегабит в секунду (Мбит/с).

Такая "проходимость" позволяет свободно просматривать сайты на нескольких устройствах одновременно и пользоваться стриминговыми сервисами в наилучшем качестве — 4K (UHD).
Пользователь интернета
© CC0 / Pixabay / 27707
В Молдове пользуются мобильным интернетом около 2,5 миллионов человек

В нашей республике среднемесячная стоимость услуг интернета составляет 9,66 доллара. Дешевле абонемент на месячное пользование глобальной "паутиной" - лишь в России ($7,68) и Украине ($6,19).

Самый дорогой в мире интернет - в ЮАР. Там среднемесячная стоимость пакета интернет-услуг составляет $87. Необычайно дорого также обходится доступ исландцам и норвежцам. Жители этих северных государств вынуждены в среднем выплачивать за абонемент по 69 долларов.

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Теги:
доступность, Молдова, интернет, село


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Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

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