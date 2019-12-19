Молдавские журналисты о давлении на Sputnik Эстония

Молдавские журналисты поддержали коллег из Sputnik Эстония - смотрите в инфографике Sputnik, как в РМ оценивают ситуацию с давлением эстонских властей на сотрудников МИА "Россия сегодня".

Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В пресс-службе МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, действия Таллина назвали вопиющим произволом. Это уже не первый случай прямого давления на российских журналистов в Эстонии, как и в других балтийских странах.

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Молдавские журналисты поддержали эстонских коллег и призвали мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию.

У человека должно быть несколько источников информации, он вправе сравнивать, анализировать и приходить к собственным выводам, заявила Sputnik Молдова Елена Левицкая-Пахомова, председатель комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте республики Игоре Додоне.

В свою очередь, генеральный директор RTR-Moldova Евгений Сергеев считает, что работа журналистов не должна подвергаться какому-то давлению со стороны официальных властей любого государства, а тем более европейского, которым является Эстония.

Доктор наук, доцент кафедры радио и телевидения Государственного университета Молдовы Борис Парфентьев подчеркнул, что не может поверить в то, что подобные ситуации могут происходить в Европейском союзе, в XXI веке.

А директор телеканала Accent TV Станислав Выжга считает, что "то, с чем столкнулись журналисты Sputnik Эстония - не что иное, как настоящее лицо "европейской демократии".

Подробности - в инфографике.

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