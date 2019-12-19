Молдавские журналисты о давлении на Sputnik Эстония

Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В пресс-службе МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, действия Таллина назвали вопиющим произволом. Это уже не первый случай прямого давления на российских журналистов в Эстонии, как и в других балтийских странах.
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Молдавские журналисты поддержали эстонских коллег и призвали мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию.
В свою очередь, генеральный директор RTR-Moldova Евгений Сергеев считает, что работа журналистов не должна подвергаться какому-то давлению со стороны официальных властей любого государства, а тем более европейского, которым является Эстония.
Доктор наук, доцент кафедры радио и телевидения Государственного университета Молдовы Борис Парфентьев подчеркнул, что не может поверить в то, что подобные ситуации могут происходить в Европейском союзе, в XXI веке.
А директор телеканала Accent TV Станислав Выжга считает, что "то, с чем столкнулись журналисты Sputnik Эстония - не что иное, как настоящее лицо "европейской демократии".
Подробности - в инфографике.
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