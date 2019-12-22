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Последние дни Чаушеску: хронология румынской революции 1989 года

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1989: декабрьская революция в Румынии
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20191222/28600259/poslednie-dni-chaushesku-khronologiya-rumynskoy-revolyutsii-1989-goda.html

В декабре 1989 года в Румынии произошло то, что сейчас бы назвали "оранжевой революцией", смотрите в инфографике хронологию событий тридцатилетней давности.

Сейчас уже очевидно, что "обкатывали" первую цветную революцию именно в Румынии. В XXI веке уже была и "арабская весна", и события в Грузии, и майдан на Украине с до боли знакомыми трагическими элементами.

В Румынии до сих пор спорят, кто именно приказал стрелять в Тимишоаре. Авторы юбилейных статей в международной прессе без сомнений пишут, что приказ отдал лично Чаушеску. Однако никаких документальных подтверждений нет.

Историки, политики эксперты, очевидцы массовых волнений в Тимишоаре, а затем в Бухаресте, до сих пор не могут прийти к единому мнению: что же все-таки случилось тогда в декабре 1989 года, кто виноват и была ли казнь руководителя страны Николае Чаушеску и его жены Елены оправданной мерой.

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