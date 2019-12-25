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На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

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Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
© Sputnik / Moldova
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2866/11/28661169.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20191225/28661933/na-chto-zhiteli-moldova-tratyat-menshe-drigih-denigi.html

Кто больше, а кто меньше тратит денег на досуг и культуру: смотрите подробности в инфографике Sputnik.

Молдова отличилась и возглавила антирейтинг по затратам на досуг и культуру. На эту категорию расходов жителей республики приходится всего 1,5% их финансовых средств. Менее 2% тратят жители Казахстана и Северной Македонии. А вот больше всего денег на развлечения уходит у граждан Швеции - 18,7%.

Показательный момент в том, что Молдова входит в тройку стран, чьи жители больше других тратят средств на продукты питания. В доле расходов населения республики 43,8% приходится на еду. Больше - только в Казахстане (47,6%) и на Украине (50%).

Сколько молдаване тратят на еду
© Sputnik / Вадим Русу
Сколько в Молдове тратят на еду
Лидером рейтинга по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов остается Люксембург. Затраты жители этой страны на питание составляют лишь 8,4%. Далее идут Великобритания и Нидерланды с 10,6%. Менее 12% от общей суммы тратят жители Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.

Аналитики утверждают, что в большинстве случаев есть обратная связь между ВВП на душу населения, который является одним из ключевых индикаторов экономического развития страны, и долей расходов на еду.

Как правило, чем меньше эта статья расходов, тем выше уровень жизни семей. Остальные деньги жители богатых стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома, образование.

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