Где и как отмечать Новый год в Кишиневе: полная программа мероприятий

Бой курантов, загадывание желаний и красочный салют в новогоднюю ночь в центре молдавской столицы: смотрите в инфографике Sputnik, что ждет тех, кто будет отмечать праздник у главной ёлки страны.

Специальная программа стартует днем 31 декабря на Площади Великого национального собрания. Новогодние гуляния откроются спектаклем, посвященным зимнему празднику. Концерт "Мечта одной зимней ночи" запланирован на 19.00. Гостей ждет праздничная атмосфера, хорошая музыка и много развлечений. Новогодняя программа, подготовленная управлением культуры столичной мэрии, включает выступления известных отечественных и зарубежных исполнителей, работающих в самых разных музыкальных жанрах. Сюрпризом станет шоу Fairytale победителя Евровидения-2009 Александра Рыбака

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