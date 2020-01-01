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БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

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Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
© Sputnik / Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/infographics/20200101/28734693/bac-2020-samoe-polnoe-raspisanie-vypusknykh-ekzamenov.html

Министерство образования, культуры и исследований утвердило график экзаменов на степень бакалавра, которые пройдут в период 2-19 июня.

В ходе экзаменационной сессии учащимся 12 классов предстоит в обязательном порядке сдать тестирование по языку обучения, иностранному языку и по профильному предмету. Выпускников русскоязычных лицеев также ждет экзамен по румынскому языку.

Помимо обязательных дисциплин необходимо также сдать предмет по выбору. Это может быть география, физика, химия, биология, математика, история, информатика. Также выпускники ряда лицеев должны пройти тестирование по украинскому, болгарскому или гагаузскому языку.

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